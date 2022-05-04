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04.05.2022  11:55   Виталий Хиневич

Харьковский сурок-предсказатель находится в оккупации

Известный сурок Тимка оказался в оккупации на территории Харьковской области вместе со своими собратьями.

Сурок Тимка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что харьковский сурок Тимка, который предсказывал погоду на весну, оказался в оккупации на территории села Нестеровка Великобурлукского района.
 
По словам заведующего лабораторией экологии Харьковского национального университета им. Каразина Владимира Грубника, все сурки, в том числе и Тимка, живы. Несмотря на то, что населенный пункт находится в оккупации, университет всячески старается поддерживать животных.
 
"Там есть определенные проблемы. Многие люди уехали и бросили своих собак. Собаки собрались в стаи, и ведут себя круче, чем волки. На прошлой неделе чудом отбили сурков, живущих в клетках, от собак, собравшихся в стаю. Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда и еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и сожрать его", — сообщил Владимир Грубник.
 
Кроме этого отмечается, что выпустить сурков на волю не получится, так как они не приспособлены к самостоятельной жизни.
 
Напомним, по традиции, в День сурка 2 февраля, в Гайдарах, на биостанции Каразинского университета сурок Тимка прогнозирует приход весны.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков, сурок, тимка
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