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04.05.2022  09:56   Рита Парфенова

В квартирах и убежищах Харькова бригады горлифта восстанавливают свет

За два месяца - март и апрель - специалисты КСП «Харьковгорлифт» отработали 9 905 заявок жителей города.


city.kharkov.ua

Специалисты «Харьковгорлифта» за два месяца отработали 9,9 тысячи заявок

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальщиколв, 41 заявка касалась восстановления света в подвалах и 167 – в квартирах харьковчан, 71 – возникновения запаха гари в электрощитке, 217 – обеспечения режима светомаскировки в комендантский час (выключение света в квартирах, подъездах и отключение рекламных щитов). Кроме того, 9 409 заявок по восстановлению электропитания было отработано вместе с бригадами РЭС.

На предприятии отметили, что, несмотря на сложные условия, ни один район Харькова не остается без внимания. В частности, в апреле, согласно информации центральной диспетчерской службы предприятия, больше всего заявок было отработано в пока еще Московском (2435 заявок), Киевском (950), Шевченковском (918) и Немышлянском (628) районах города. Кроме того, 328 заявок бригады выполнили в Слободском районе, 346 - в Индустриальном, по 176 – в Основянском и Холодногорском и 160 - в Новобаварском.

Также за март-апрель рабочие около 50 раз выезжали на временное включение лифтов для транспортировки с верхних этажей харьковчан с инвалидностью, пожилых людей и др.

Напомним, работники КСП «Харьковгорлифт» помогают эвакуировать пожилых людей и людей с инвалидностью из тех районов Харькова, которые страдают от обстрелов.

Тэги:  жкх, свет, харьков
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