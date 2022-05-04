04.05.2022 09:30 Рита Парфенова

Подробности масштабного ДТП с участием международного автобуса из Харькова

26 человек погибли, 12 травмировались в результате тройного ДТП в Ровенской области

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Нацполицию, авария произошла 3 мая, около 19:20 на автодороге «Киев-Чоп» недалеко от села Ситное Дубенского района. На трассе столкнулись бензовоз, маршрутный автобус и микроавтобус.



По предварительным данным следствия водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» совершал маневр обгона другого ТС, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes с цистерной с горючим. От удара бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Setra» и съехал в кювет, где спустя мгновение взорвался. Огнем уничтожены также автобус и микроавтобус.



В салоне автобуса, по предварительной информации, сообщением «Харьков-Згожелец» (Польша), на момент ДТП находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в г. Броды, а второй водитель - во Львове.



Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). 12 человек (11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза) получили травмы.



Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей. Возраст пассажиров автобуса от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет



Полицейские, спасатели, судебные эксперты СМЕ и НИЭКЦ завершают осмотр места происшествия, идентифицируют погибших, однако анкетные данные трех человек пока не установлены, в том числе личность водителя микроавтобуса.



Информацию об участниках аварии родные могут получить в полиции Ровенской области по номеру 067 675 42 92.



На данный момент движение на этом участке полностью восстановлено. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.