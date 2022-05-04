Под Харьковом после обстрелов горела крупная свалка: сводка ГСЧС на утро 4 мая

11 пожаров произошли за сутки по вне российских оккупантов
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 мая.
По два пожара после обстрелов произошли в Киевском и Шевченковском районах Харькова. По три пожара ликвидировали в Богодуховском и Изюмском районах области, один вызов поступил из Харьковского района. Горели многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, гаражеи, объекты торговли и т.д.
Самый большой из этих пожаров произошел в 15:30 в Харьковском районе области. За пределами города Дергачи горела свалка на площади около 2 га. Силами трех пожарно-спасательных отделений огонь удалось локализовать в 17:20. Окончательно пожар был ликвидирован в 17:55.
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Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, из которых:/
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных объектах Московского и Индустриального районов города Харькова, а также Чугуевском районе области.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 55 выездов для обезвреживания вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 3 мая.
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