04.05.2022 08:45 Рита Парфенова

Под Харьковом после обстрелов горела крупная свалка: сводка ГСЧС на утро 4 мая

11 пожаров произошли за сутки по вне российских оккупантов



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 мая.

По два пожара после обстрелов произошли в Киевском и Шевченковском районах Харькова. По три пожара ликвидировали в Богодуховском и Изюмском районах области, один вызов поступил из Харьковского района. Горели многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, гаражеи, объекты торговли и т.д.

Самый большой из этих пожаров произошел в 15:30 в Харьковском районе области. За пределами города Дергачи горела свалка на площади около 2 га. Силами трех пожарно-спасательных отделений огонь удалось локализовать в 17:20. Окончательно пожар был ликвидирован в 17:55.

Читайте также: Харьковские спасатели боролись с пожарами в центре города (фото)

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, из которых:/

21 - на ликвидацию пожаров;

3 - для проведения аварийно-спасательных работ;

2 - для оказания помощи населению и ликвидации последствий ДТП.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных объектах Московского и Индустриального районов города Харькова, а также Чугуевском районе области.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 55 выездов для обезвреживания вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 3 мая.