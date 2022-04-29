В опасных районах Харькова включают лифты: причина

Работники КСП «Харьковгорлифт» помогают эвакуировать пожилых людей и людей с инвалидностью из тех районов Харькова, которые страдают от обстрелов.
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, передает РЕДПОСТ.
С начала боевых действий лифты в многоэтажках Харькова отключены. Но на время эакуационных мероприятий коммунальщики включают подъемники, чтобы помочь спуститься жителям, ограниченным в движении.
«Коммунальщики получают от харьковчан по несколько обращений в день. За прошедшую неделю работники КСП «Харьковгорлифт» помогли эвакуироваться 15 пожилым людям», - отметили в Департаменте ЖКХ.
Напомним, Игорь Терехов обратился с просьбой эвакуироваться к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.
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