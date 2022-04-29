29.04.2022 13:13 Рита Парфенова

В опасных районах Харькова включают лифты: причина

Работники КСП «Харьковгорлифт» помогают эвакуировать пожилых людей и людей с инвалидностью из тех районов Харькова, которые страдают от обстрелов.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, передает РЕДПОСТ.

С начала боевых действий лифты в многоэтажках Харькова отключены. Но на время эакуационных мероприятий коммунальщики включают подъемники, чтобы помочь спуститься жителям, ограниченным в движении.

«Коммунальщики получают от харьковчан по несколько обращений в день. За прошедшую неделю работники КСП «Харьковгорлифт» помогли эвакуироваться 15 пожилым людям», - отметили в Департаменте ЖКХ.

Напомним, Игорь Терехов обратился с просьбой эвакуироваться к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.

