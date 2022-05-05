05.05.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Харькове злоумышленники разобрали на запчасти автомобиль

В течение суток правоохранители получили 1124 обращения от жителей Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 47 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности. Во время патрулирования территории города близ улицы Астраханской полицейские задержали мужчину за хранение наркотиков.

Правоохранители получили заявление о краже автомобилям по улице Ощепкова. В ходе проведения розыскных мероприятий, полицейские нашли автомобиль. Были задержаны злоумышленники, которые разбирали краденое транспортное средство на запчасти.

По улице Ляпунова наряд полиции прекратил преступные действия мужчины, пытавшегося похитить товар из супермаркета.

На территории города Первомайская местная полиция за сутки зарегистрировала несколько фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме этого, полицейские задержали 20-летнего местного жителя, у которого были два пакета с наркотическим веществом растительного происхождения. В совершении аналогичного преступления разоблачена 39-летняя женщина, у которой изъят пакет с метадоном.

Напомним, в Харьковской области мародеры с топором ограбили магазин.