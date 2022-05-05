Детский ансамбль из Харькова поставил танец на известную песню (видео)

Коллектив эстрадного танца «Конфетти» разучил композицию на песню «Ой у лузі червона калина».
Воспитанники Анны Грибовой - художественный коллектив эстрадного танца «Конфетти» Центра детского и юношеского творчества №4 - побеждали на международных конкурсах в Болгарии, Италии, Польше, участвовали в концертах вместе с Ниной Матвиенко, Владимиром Гришко, Амадором Лопесом.
В марте художественный коллектив должен был защищаться на звание "народного", но война внесла свои коррективы.
Поддерживаем талантливых детей и верим в то, что они обязательно получат заслуженные награды.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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