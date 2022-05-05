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05.05.2022  11:14   Рита Парфенова

Детский ансамбль из Харькова поставил танец на известную песню (видео)

Коллектив эстрадного танца «Конфетти» разучил композицию на песню «Ой у лузі червона калина».



Воспитанники Анны Грибовой - художественный коллектив эстрадного танца «Конфетти» Центра детского и юношеского творчества №4 - побеждали на международных конкурсах в Болгарии, Италии, Польше, участвовали в концертах вместе с Ниной Матвиенко, Владимиром Гришко, Амадором Лопесом.

В марте художественный коллектив должен был защищаться на звание "народного", но война внесла свои коррективы.

Поддерживаем талантливых детей и верим в то, что они обязательно получат заслуженные награды.

Тэги:  конфетти, танцевальный коллектив, харьков
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