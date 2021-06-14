14.06.2021 16:03

В Харькове планируют объединить в одну сеть все парковые зоны

Идею харьковских урбанистов и архитекторов соединить все парковые зоны города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками поддержал Игорь Терехов.

Современные горожане в Европе стремятся проводить больше времени на природе, предпочитают гулять пешком или ездить на велосипеде. И харьковчане – не исключение.

Хорошо, что для такого досуга в городе существует возможность. Ведь Харьков всегда считался одним из самых зеленых городов Украины, со своими обширными парками и многочисленными скверами. Однако харьковские урбанисты разработали совершенно революционный проект, которые изменит наше представление о том, какой должна быть городская природа и насколько комфортной может стать городская среда для передвижения на велосипеде или прогулок пешком.

Эта концепция называется “Зеленый каркас” Харькова. Суть идеи заключается в том, чтобы соединить все парковые зоны города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками.

Автор идеи, дизайнер Марина Крячко считает, что объединение отдельных парковых и природных зон Харькова в единую имеет большое значение как для жителей современного горда, так и для самой природы:

«Концепция современного урбанизма предполагает, в том числе, объединение зеленых зон в городах. Такая цель ставится перед ведущими европейскими городами. Это уже не создание парка в обычном нашем понимании. Это не парк в индустриальном мире, когда под него выделяли в городе территорию, и народ туда приходил, приезжал, ел мороженное, катался на аттракционах. Мы хотим создать другую систему –природу нужна внутри города».

Зеленая сеть экомаршрутов — это более 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек. Кроме того, согласно проекту «Зеленый каркас», в зеленую сеть войдут 27,4 км зеленых улиц, почти 19 км реконструированных улочек частного сектора улицы и практически столько же велопешеходных тропинок в микрорайонах и садово-парковых зонах.

Проектом предусмотрены строительство и реконструкция 26 велопешеходных мостов. Также необходимо реконструировать 32 перекрестка, 27 км улиц и построить 76 км велодорожек.

Свою поддержку проекту “Зеленого каркаса” высказал Игорь Терехов, который отметил ее соответствие духу и целям стратегии развития Харькова до 2030 года:

«Идея соединить все парковые зоны Харькова зрела давно. Я знаю, что разработчики проекта по несколько раз пешком прошли 127 километров этих маршрутов, которые они предлагают превратить в зеленые коридоры. Не просто нарисовали схему, а продумывали каждую мелочь. Спроектировали наиболее оптимальные для ландшафта Харькова решения».

Поэтому в городе не первый год развивают велосипедную и пешеходную инфраструктуру. В этом году в лесопарковой зоне появилось более 20 километров велосипедных дорожек, которые соединили с велотрассой вдоль Белгородского шоссе. И теперь с Алексеевки в Пятихатки удобно добраться на двухколесном транспорте. Впрочем, как и с Саржиного Яра по велодорожке сегодня многим удобно доехать в парк имени Горького.

Вскоре велотрасса появится еще на проспекте Науки, соединив центр Харькова со студгородком. С реализацией концепции “Зеленого каркаса” в недалекой перспективе любителей активных прогулок ждут не менее интересные путешествия.

«Моей машине больше 10 лет, а пробег – всего лишь 70 тысяч км. Это говорит о многом: я люблю ходить пешком и ездить на велосипеде, а машину обычно оставляю на стоянке. И для меня очень важно, чтобы я мог ходить пешком и ездить на велосипеде в комфортной здоровой среде», - говорит Игорь Лялюк, харьковский архитектор, один из организаторов круглого стола урбанистов, на котором был презентован проект “Зеленый каркас” Харькова.

По его словам, зеленая сеть даст возможность харьковчанам совершать пешие и велосипедные прогулки любой продолжительности и разными маршрутами. Здесь можно будет заниматься спортом, гулять с детьми, ходить зелеными маршрутами на работу или же просто использовать как удобную “точку входа” в ближайший парк. Это очень сложный и амбициозный проект, но, во всяком случае, Харьков – это единственный город Украины, который способен провести такую масштабную трансформацию городского пространства и создать единую зеленую систему большого мегаполиса.

Справка

Палата депутатов Берлина в начале 2021 года приняла закон, цель которого — превратить столицу Германии из «города для машин» в «город для пешеходов», чтобы у каждого человека была возможность добраться до пункта назначения по пешеходным дорожкам.

Нью-Йорк. До 2025 года протяженность автодорог планируется уменьшить на 25%. Вместо них появятся полосы для общественного транспорта, пешеходные улицы, велодорожки. С 2035-го в Нью-Йорке собираются запретить продажу автомобилей на бензине и дизеле.

Париж. Протяженность велодорожек в городе — более 1000 километров, и в планах властей — расширять эту сеть. Полностью закрыты для автомобильного движения несколько важных улиц. С июня 2021 года введен запрет на въезд в город автомобилей с высоким уровнем токсических выбросов.

Планируется, что с января 2024 года в столицу и пригороды в дневное время будут допускать только электромобили и чистейшие по уровню выбросов авто.