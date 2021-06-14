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14.06.2021  16:22   

Убийство на Широнинцев: в полиции рассказали подробности кровавой поножовщины

Мужчина убил одного из гостей во время распития алкоголя по месту жительства товарища.

Труп на Широнинцев: в полиции рассказали подробности кровавой поножовщины в Харькове. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
 
По словам правоохранителей сообщение об убийстве в одной из квартир дома по улице Гвардейцев Широнинцев им поступило 13 июня в 20:00
 
Прибыв на место происшествия было установлено, что 40-летний мужчина употреблял спиртные напитки в компании друзей. Во время возникшего конфликта один из гостей схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в грудь. В результате мужчина скончался еще до приезда скорой медицинской помощи.
 
58-летний ранее судимый злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения.
 
Следствие продолжается.
 
Напомним, по словам очевидцев, убитый на районе считался очень конфликтным, звали Валерием. Ранее занимался боксом. Последние 5 лет злоупотреблял спиртными напитками и любил "почесать кулаки" под клубом "Болеро" и другими клубами на Салтовке.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, харьков
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