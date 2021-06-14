14.06.2021 16:22

Убийство на Широнинцев: в полиции рассказали подробности кровавой поножовщины

Мужчина убил одного из гостей во время распития алкоголя по месту жительства товарища.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей сообщение об убийстве в одной из квартир дома по улице Гвардейцев Широнинцев им поступило 13 июня в 20:00

Прибыв на место происшествия было установлено, что 40-летний мужчина употреблял спиртные напитки в компании друзей. Во время возникшего конфликта один из гостей схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в грудь. В результате мужчина скончался еще до приезда скорой медицинской помощи.

58-летний ранее судимый злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.

Напомним, по словам очевидцев, убитый на районе считался очень конфликтным, звали Валерием. Ранее занимался боксом. Последние 5 лет злоупотреблял спиртными напитками и любил "почесать кулаки" под клубом "Болеро" и другими клубами на Салтовке.