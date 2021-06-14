Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Эвакуированы сотни людей: В Харькове не нашли бомб в торговом центре (ФОТО)
14.06.2021  16:23   

Эвакуированы сотни людей: В Харькове не нашли бомб в торговом центре (ФОТО)

В Харькове копы проверили информацию о минировании на Салтовке.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о взрывчатке в торгово-развлекательном центре по улице Героев Труда поступила в Харьковский райуправления полиции №1 14 июня в 9:55.
 
По адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.
 
Правоохранители обследовали более 9000 квадратных метров помещений, 700 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 350 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений хруп №1.
 
Наопмним, что ранее мы сообщали о том, что заминирован торговый центр  на Салтовке.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев
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