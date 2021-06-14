14.06.2021 16:55
Мошенник из-по Харькова дурачил киевские медцентры, наживаясь на препаратах (ФОТО)
Под Харьковом махинатор-рецидивист арестован и находится под подозрением.
Как сообщает РЕДПОСТ,
ссылаясь на сайт Нацполиции, наркозависимый житель Купянского района в 2020 году стал на учет в двух медцентрах Киева и незаконно получал рецепты на приобретение наркотических лекарственных препаратов.
39-летний безработный гражданин был ранее судим за наркопреступления.
Следователм установили, что мужчина в течение 2020 обращался в различные медцентры Киева с жалобами на зависимост от опиоидов.
При обращении в медучреждение гражданин был предупрежден об Уголовной ответственности за немедицинское обращение с наркосредствами и о запрете обращаться в другое медицинское учреждение, где можно получить назначения наркотических препаратов.
Несмотря на предостережения, Злоумышленник прошел диагностическое обследование и стал на учет в двух медучреждениях. В каждом из центров он получал рецепты на приобретение суточной дозы таблеток «метадона».
В дальнейшем аферист покупал препарат, оборот которого ограничен, в разных аптеках Киева и перевозил к месту своего проживания, где распоряжался им по своему усмотрению.
Правоохранители также установили, что он сбывал наркотики.
Мужчине сообщили о подозрении в сбыте, похищении, присвоении и вымогательстве наркотических средств. Ему светит от 5 до 10 лет за решеткой.
11 июня 2021 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.
Досудебное расследование продолжается.
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