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14.06.2021  16:55   

Мошенник из-по Харькова дурачил киевские медцентры, наживаясь на препаратах (ФОТО)

Под Харьковом махинатор-рецидивист арестован и находится под подозрением.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, наркозависимый житель Купянского района в 2020 году стал на учет в двух медцентрах Киева и незаконно получал рецепты на приобретение наркотических лекарственных препаратов.
 
39-летний безработный гражданин был ранее судим за наркопреступления. 
 
Следователм установили, что мужчина в течение 2020 обращался в различные медцентры Киева с жалобами на зависимост от опиоидов.
 
При обращении в медучреждение гражданин был предупрежден об Уголовной ответственности за немедицинское обращение с наркосредствами и о запрете обращаться в другое медицинское учреждение, где можно получить назначения наркотических препаратов.
 
 
Несмотря на предостережения, Злоумышленник прошел диагностическое обследование и стал на учет в двух медучреждениях. В каждом из центров он получал рецепты на приобретение суточной дозы таблеток «метадона». 
 
В дальнейшем аферист покупал препарат, оборот которого ограничен, в разных аптеках Киева и перевозил к месту своего проживания, где распоряжался им по своему усмотрению. 
 
Правоохранители также установили, что он сбывал наркотики.
 
 Мужчине сообщили о подозрении в сбыте, похищении, присвоении и вымогательстве наркотических средств. Ему светит от 5 до 10 лет за решеткой.  
 
 
11 июня 2021 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. 
 
Досудебное расследование продолжается. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, наркотики
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