14.06.2021 16:55

Мошенник из-по Харькова дурачил киевские медцентры, наживаясь на препаратах (ФОТО)

Под Харьковом махинатор-рецидивист арестован и находится под подозрением.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, наркозависимый житель Купянского района в 2020 году стал на учет в двух медцентрах Киева и незаконно получал рецепты на приобретение наркотических лекарственных препаратов.

39-летний безработный гражданин был ранее судим за наркопреступления.

Следователм установили, что мужчина в течение 2020 обращался в различные медцентры Киева с жалобами на зависимост от опиоидов.

При обращении в медучреждение гражданин был предупрежден об Уголовной ответственности за немедицинское обращение с наркосредствами и о запрете обращаться в другое медицинское учреждение, где можно получить назначения наркотических препаратов.

Несмотря на предостережения, Злоумышленник прошел диагностическое обследование и стал на учет в двух медучреждениях. В каждом из центров он получал рецепты на приобретение суточной дозы таблеток «метадона».

В дальнейшем аферист покупал препарат, оборот которого ограничен, в разных аптеках Киева и перевозил к месту своего проживания, где распоряжался им по своему усмотрению.

Правоохранители также установили, что он сбывал наркотики.

Мужчине сообщили о подозрении в сбыте, похищении, присвоении и вымогательстве наркотических средств. Ему светит от 5 до 10 лет за решеткой.

11 июня 2021 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.