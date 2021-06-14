14.06.2021 17:00

Реконструкция котельной "Хартрон" продолжается

После возведения когенерационной станции, специалисты приступили к капремонту двух котлов и установка сетевых насосов, а также замене трубопроводов тепло- и водоснабжения.



Фото: Василий Голосный

Комплексная реконструкция котельной "Хартрон", которая обеспечивает горячей водой и теплом жителей двух микрорайонов поселков Жуковского и Коммунар продолжается. Уже начато обновление оборудования. В частности, капремонт двух котлов, которые практически потеряли пропускную способность и теплоэффективность, так как исчерпали свой ресурс за почти 50 лет эксплуатации. Также ведется установка сетевых насосов. Старые полностью демонтированы, даже снят фундамент. И на этом месте в ближайшее время появятся новые функционально эффективные, уверяют специалисты.

Будем надеяться, что она заработает как часики. Скорее всего так и будет. Я думаю, что качество горячего водоснабжения и теплоснабжения значительно повысится после такого капремонта и реконструкции, а также снизятся энергозатраты. Снижено будет и электропотребление, потому что насосы будут с частотными регулированием. Т.е. они не будут работать на полную мощность. Тоже самое и с котлами - меньше потребления газа и электроэнергии, - рассказал начальник котельной "Хартрон" Вячеслав Чуриков.

Ремонтные работы по реконструкции котельной "Хартрон" проводит КП "Харьковские тепловые сети", в рамках проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения", финансируемого за счет "Всемирного банка". Проект на самом деле масштабный, ведь еще и строится когенерационная станция мощностью 1 МВт, она уже возведена и ведется обновление сетей.

Мы сейчас в графике и ожидаем, что к концу августа станция всё-таки увидит первый пробный пуск. Хочу напомнить, что это большой комплексный проект. От котельной запитано два ЦТП Старошишковская и Продольная, которые обеспечивают более 100 домов жилых и сейчас там проводится комплексная реконструкция тепловых сетей. Меняются сети отопления, меняются трубы горячей воды и здесь также идёт тройное финансирование: средства предприятия, средства городского бюджета и средства Мирового банка, который финансирует закупку труб горячей воды. Они из пластика, предварительно изолированы и как мы ожидаем, что они безаварийно прослужат 50 лет, - отметил руководитель региональной группы управления проектом КП "ХТС" Роман Зинченко.

Как отмечают в «ХТС», в рамках комплексной реконструкции котельной в целом заменят почти 9 км труб. И что главное, говорят, жители смогут получать бесперебойную и качественную услугу горячего водоснабжения и теплоснабжения уже в этом отопительном сезоне.

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