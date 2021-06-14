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14.06.2021  17:16   

Игорь Терехов призвал харьковчан сделать важный моральный выбор

На Всемирный день донора Игорь Терехов поблагодарил харьковских медиков за благородство и умение творить чудеса.


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Знаете ли вы, что когда поступающим в харьковские больницы пациентам срочно требуется переливание крови, то наши врачи часто сами становятся донорами?И это не эмоциональное решение, принятое в стрессе. Это моральный выбор медиков, которые пришли в профессию и остались в ней для того, чтобы спасать людей. Когда перед ними оказывается человек, чья жизнь зависит от переливания, а в банках донорской крови нет или ее не хватает, то медики отдают частичку самих себя ради спасения.  
 
Поэтому сегодня на Всемирный день донора харьковских медиков-доноров торжественно чествовали в малом зале Харьковского городского совета.
 
“Невозможно подобрать слова, которыми можно выразить мое восхищение вами, благодарность родных и близких людей, которых спасли ваши профессиональные руки и теплое отзывчивое сердце, – сказал им в теплой поздравительной речи Игорь Терехов. – Каждая капля крови – это частичка души человека. Я от всего сердца благодарю вас, наши дорогие врачи, за благородство и умение творить чудеса. От всей души желаю вам счастья и благополучия, решительности и выдержки, удачи и здравого медицинского оптимизма!»
 
Руководитель города также обратился к харьковчанам с просьбой присоединится к донорству крови и сделать свой вклад в спасение жизни других людей. “Если ваше здоровье позволяет, то сделайте этот важный моральный выбор и станьте донором. Помогите нашим врачам и тем, кому в неожиданный, кризисный момент может понадобиться кровь – ведь этими людьми могут оказаться ваши родные, друзья, соседи”, – призвал харьковчан Игорь Терехов. 
 
Тэги:  харьков, игорь терехов, донорство
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