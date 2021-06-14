ДТП: В центре Харькова разбились две легковушки (ФОТО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - ДТП.
Перекресток проспекта Правды и улицы Ромена Роллана не смогли поделить два легковых авто.
Из-за того, что две иномарки не смогли разъехаться, собирается пробка.
Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.
Напоним, что ранее мы сообщали о ДТП в центре Харькова - Toyota не пропустила BMW.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
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