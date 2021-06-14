14.06.2021 17:35

ДТП: В центре Харькова разбились две легковушки (ФОТО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - ДТП.

Перекресток проспекта Правды и улицы Ромена Роллана не смогли поделить два легковых авто.

Из-за того, что две иномарки не смогли разъехаться, собирается пробка.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Напоним, что ранее мы сообщали о ДТП в центре Харькова - Toyota не пропустила BMW.