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14.06.2021  17:35   

ДТП: В центре Харькова разбились две легковушки (ФОТО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - ДТП.

Перекресток проспекта Правды и улицы Ромена Роллана не смогли поделить два легковых авто.

Из-за того, что две иномарки не смогли разъехаться, собирается пробка.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Напоним, что ранее мы сообщали о ДТП в центре Харькова - Toyota не пропустила BMW.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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