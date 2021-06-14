14.06.2021 18:39

В Харькове ограничат движение по Московскому проспекту

Движение транспорта в Харькове будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 15-19 июня 2021 года.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, по Московскому проспекту, от Индустриального проспекта до дома №272-д/1 по Московскому проспекту, будет ограничено движение ежедневно с 9:00 до 17:00 15-19 июня 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Кроме того, с 7:00 15 июня до 2:00 16 июня будет ограничено движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от улицы Полевой до улицы Академика Павлова при движении в сторону центра города. Это также связано с ремонтом проезжей части.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 7:00 15 июня до 2:00 16 июня будет запрещено движение транспорта по пер. Конюшенному, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Московского.