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14.06.2021  18:39   

В Харькове ограничат движение по Московскому проспекту

Движение транспорта в Харькове будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 15-19 июня 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, по Московскому проспекту, от Индустриального проспекта до дома №272-д/1 по Московскому проспекту, будет ограничено движение ежедневно с 9:00 до 17:00 15-19 июня 2021 года.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
Кроме того,  с 7:00 15 июня до 2:00 16 июня будет ограничено движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от улицы Полевой до улицы Академика Павлова при движении в сторону центра города. Это также связано с ремонтом проезжей части.
 
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Также с 7:00 15 июня до 2:00 16 июня будет запрещено движение транспорта по пер. Конюшенному, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Московского.
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что в центре Харькова предлагают сделать пешеходную зону.
Тэги:  движение, ограничение, харьков, московский проспект
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