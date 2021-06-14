В Харькове ограничат движение по Московскому проспекту

Движение транспорта в Харькове будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 15-19 июня 2021 года.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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