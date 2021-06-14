14.06.2021 18:45

Изнасилование в хостеле: В Харькове задержан нелюдь, надругавшийся над девушкой

Насильник был пойман в Харькове через час после преступления.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, начато уголовное производство об изнасиловании несовершеннолетней девушки.

14 июня 2021 года около 15.30 часов 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

Предварительно установлено, что потерпевшая проживала в одном из хостелов Харькова.

К ней в комнату зашел сосед, который жил в этом же хостеле, и, используя физическое превосходство, изнасиловал.

После совершенного злоумышленник завладев мобильным телефоном потерпевшей и покинул место преступления.

Через час после происшествия мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в изнасиловании, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.