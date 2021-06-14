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14.06.2021  18:45   

Изнасилование в хостеле: В Харькове задержан нелюдь, надругавшийся над девушкой

Насильник был пойман в Харькове через час после преступления.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, начато уголовное производство об изнасиловании  несовершеннолетней девушки.
 
14 июня 2021 года около 15.30 часов 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.
 
Предварительно установлено, что потерпевшая проживала в одном из хостелов Харькова.
 
К ней в комнату зашел сосед, который жил в этом же хостеле, и, используя физическое превосходство, изнасиловал.
 
После совершенного злоумышленник завладев мобильным телефоном потерпевшей и покинул место преступления.
 
Через час после происшествия мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в изнасиловании, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины).
 
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
 
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, надругательство, харьков, преступление
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