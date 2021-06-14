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14.06.2021  19:58   

Избиение девушки в Харькове: парню сообщили о подозрении

В Харькове 16-ти летнему парню, который жестоко избил 14 летнюю девушку сообщили о подозрении.


hk.npu.gov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
 
Максимальное наказание по этой статье исправительные работы до одного года.
 
Подозреваемый отказался во время оглашения подозрения давать показания сославшись на 63 статью Конституции Украины.
 
Напомним, что мы ранее писале об инциденте, который произошел в районе Новых Домов - на глазах у подростковой компании 16-летний парень жестоко избил 14-летнюю девушку.
 
Тэги:  избиение, побил девушку, харьков
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