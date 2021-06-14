Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смерть в воде: В Харькове из реки вытащили труп (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
14.06.2021  21:06   

Смерть в воде: В Харькове из реки вытащили труп (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О страшной находке в Харькове сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, из реки в Харькове вытащили страшную находку.

У Гончаровского моста в воде был найден труп женщины.

На вид, женщине лет 50.

Возможно, случайно упала в воду.

Его из воды на берег достали спасатели.

Скорая также на месте.

Подробностей пока нет.   

Напомним, что ранее мы писали о том, что на улице в Харкове найден труп.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, утопленница
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