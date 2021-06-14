Смерть в воде: В Харькове из реки вытащили труп (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О страшной находке в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, из реки в Харькове вытащили страшную находку.
У Гончаровского моста в воде был найден труп женщины.
На вид, женщине лет 50.
Возможно, случайно упала в воду.
Его из воды на берег достали спасатели.
Скорая также на месте.
Подробностей пока нет.
Напомним, что ранее мы писали о том, что на улице в Харкове найден труп.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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