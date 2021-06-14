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14.06.2021  21:10   

Красота в парке Горького (ФОТО)

В харьковском парке Горького на озере расцвели лотосы. Также по всему парку можно любоваться и другими видами цветов, заботливо выращенными руками озеленителей парка.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  парк горького, харьков, пейзаж
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