14.06.2021 16:11

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 июня

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.

В Харькове сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями в сопровождении гроз, преимущественно в дневные часы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +27°...+24°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +23°...+20C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить небольшие геомагнитные колебания, но они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если ночью и утром тихая погода, значит еще несколько дней будет тепло и ясно.



Если в течение дня ветер усиливается, значит будет дождь.



Погоду на ближайшие дни нашим предкам предсказывало солнце: если на закате оно прячется за облака или тучи – к ненастью. Солнце садится на ясном небе – следующий день будет хороший.



Если до обеда было солнце - то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.