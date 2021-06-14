Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 июня

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
В Харькове сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями в сопровождении гроз, преимущественно в дневные часы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +27°...+24°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +23°...+20C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить небольшие геомагнитные колебания, но они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Если ночью и утром тихая погода, значит еще несколько дней будет тепло и ясно.
Если в течение дня ветер усиливается, значит будет дождь.
Погоду на ближайшие дни нашим предкам предсказывало солнце: если на закате оно прячется за облака или тучи – к ненастью. Солнце садится на ясном небе – следующий день будет хороший.
Если до обеда было солнце - то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.
День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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