15.06.2021 07:00

15 июня в истории: праздники, важные события, традиции и приметы

15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.

Инициаторами праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.



«За ветроэнергетическими установками — будущее!», — говорят эксперты. Многие страны понимают это уже сейчас. Несмотря на сомнения скептиков, считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей.



Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество быстро растет.



* * *



Генеральная Ассамблея ООН объявила 15 июня Всемирным днем распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.



Жестокое обращение с пожилыми людьми является глобальной социальной проблемой, которая влияет на здоровье и права человека миллионов пожилых людей во всем мире. По информации ООН примерно 4–6% пожилых людей сталкиваются с какой-либо формой плохого обращения дома.



В этот день весь мир высказывает свое несогласие со злоупотреблениями в отношении некоторых из представителей наших старших поколений и их страданиями.



Также в этот день...



В 1215 году английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольности».



1502 – Христофор Колумб открыл остров Мартиника.



1752 – Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии. Бумага на змее была заменена шелком. На носу конструкции находился кусок проволоки, притягивавший молнию, разряд от которой проходил по мокрой бечевке и достигал металлического ключа, закрепленного на нижнем конце веревки.



1763 – Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.



1843 – в норвежском Бергене родился будущий великий композитор и музыкальный реформатор Эдвард Григ. В 15 лет по совету видного скрипача того времени родители отправили Эдварда учиться в Лейпцигскую консерваторию. После того Григ отправился в Рим, где познакомился с Ференцом Листом. Эта встреча также много дала будущему автору драмы «Пер Гюнт». Наиболее знаменитый такие пьесы из этой оперы, как «Смерть Озы», «Танеу Анитры», «В пещере горного короля», «Арабский танец» и «Песня Сольвейг».



1844 – Чарльз Гудиер запатентовал способ вулканизации резины. Его изобретением в автопроизводстве потом воспользовались другие, а сам изобретатель умер в нищете.



1869 – американец Джон Хайат запатентовал целлулоид.



1878 – в США сделана первая попытка производства подобия фильма (12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе).



1904 – основан футбольный клуб «Байер» (Леверкузен).



1946 – родился Демис Руссос (ум. 2015), греческий певец, начинавший вместе с Вангелисом в группе «Aphrodites Child» и продолживший музыкальную карьеру соло.



1954 – в Базеле (Швейцария) основана УЕФА. Вообще-то по-русски это слово должно звучать как СЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. Union of European Football Associations, сокр. UEFA) – организация, управляющая футболом в Европе. Но у нас привыкли к русской транслитерации – УЕФА и почему-то женскому роду. УЕФА является одной из шести континентальных конфедераций, входящих в ФИФА, причем УЕФА из них наиболее влиятельна и богата. Первоначально в УЕФА входили 25 стран, сейчас эта цифра достигла 53-х. Штаб-квартира УЕФА располагалась в Париже до 1959 года, когда она переехала в Берн. С 1995 года она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным секретарем УЕФА был Анри Делоне, а президентом – Эббе Шварц.



1954 – родился Джеймс Белуши, американский актер албанского происхождения («К-9», «Красная жара», «Кудряшка Сью»).



1956 – впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни.



1966 – основана легендарная группа Cream.



1986 – газета «Правда» объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.



2004 – обнаружен первый сетевой вирус для мобильных телефонов – Cabir.



2007 – премьерный показ первого украинского анимационного мульсериалу «Лис Микита».



2014 – впервые в истории чемпионатов мира по футболу введена и во время матча Франция – Гондурас доказала свою эффективность автоматическая система определения гола GoalControl.



Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.