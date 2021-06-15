Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 15 июня
15.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 15 июня

Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 15 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Это день, когда Овен рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Овна, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Тельца начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Тельцу легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Телец тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В голову Близнецов может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Близнецам лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Рак (22 июня – 23 июля)
На первом месте у Рака будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Раку лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Лев (24 июля – 23 августа)
Девизом Льва будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого день может буквально сыпать искрами. Если Лев не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Девы грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Деву лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Главное, что будет заботить Весы, – это поиски справедливости. Не обязательно, что они будут искать справедливость вселенскую. Скорее, Весы будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ним самим. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Все мысли и планы Скорпиона будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Скорпиону стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Стрелец хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Козерога такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Козерогу противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Водолею захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы то и дело рискуют оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самим Рыбам), а собственная придирчивость. Рыбам будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее им будет смириться с тем, что и их мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 июня 14.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 14 июня 13.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 13 июня
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 