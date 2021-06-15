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15.06.2021  08:25   

В Харькове и области разыскивают женщину с потерей памяти (ФОТО)

В районе Большой Даниловки разыскивают 61-летнюю Екатерину Олефир, которая ушла из дома утром 14 июня.


ПСО Милена

Екатерина Олефир 14 июня в 11.00 ушла из дома в Харькове (р-н Большой Даниловки) и на данный момент ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Женщина могла направляться в сторону Салтовки (602 м/р).

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, русые волосы (см. фото) с химической завивкой, глаза голубые.

Была одета в черную юбку с белыми разводами, светло-розовую безрукавку с ярко-розовую поперечную полоску, темно-фиолетовые мокасины (фото слева_.

При себе имела черную сумку, пенсионное удостоверение.

Особые приметы: родинка на правой щеке, отсутствуют зубы, тремор.

Страдает потерей памяти.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Екатерины Олефир или вы где-либо ее видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Харькове пропала без вести 61-летняя Екатерина Олефир

Тэги:  пропал без вести, харьков
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