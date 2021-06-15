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15.06.2021  08:50   

Аварийное отключение воды в Харькове 15 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

15 июня временно прекращена подача воды в восьми районах Харькова

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Пушкинская, 51, 53-а,б, ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б (п. №4, стояк), ул. Продольная, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 15 июня.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 130 (п. №7, стояк) до 17:00 15.06.21 г.; пр. Тракторостроителей, 92 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 145-б (п. №5, стояк) до 20:00 15 июня

Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 до 17:00 15.06.21 г.; ул. Болгарская, 14 (п. №2) до 20:00 15 июня

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №5, стояк) до 17:00 15 июня

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №1-3), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), 78-в (п. №1, стояк) до 20:00 15 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.

Тэги:  отключение воды, харьков
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