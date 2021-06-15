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15.06.2021  09:18   

ДТП: в тихом центре Харькова появился аварийный перекресток

Второй раз за несколько дней на перекрестке за Госпромом происходят ДТП.

ДТП Харьков: за Госпромом столкнулись Citroen и Daewoo

14 июня на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ромена Роллана произошло дорожно-транспортное происшествие без травмированных, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

Около пяти часов вечера там столкнулись автомобили Citroen и Daewoo.

По предварительной информации, инициатором аварии стал Citroen, водитель которого нарушил правило проезда перекрестков (п.16.11 ПДД Украины).

После столкновения Daewoo снес часть ограждения.

ДТП Харьков: за Госпромом столкнулись Citroen и Daewoo

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.

Напомним, вечером воскресенья, 13 июня, на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet. Пассажирка из автомобиля Chevrolet получила травмы во время аварии. Медики скорой госпитализировали ее в больницу.

ДТП Харьков: за Госпромом столкнулись Citroen и Daewoo ДТП Харьков: за Госпромом столкнулись Citroen и Daewoo

Тэги:  дтп, харьков
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