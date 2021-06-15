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15.06.2021  09:38   

В Харькове патрульные разыскали загулявшего семилетку

Ребенок ушел из дома на прогулку и долго не возвращался.

В Харькове полиция разыскала семилетнего ребенка

Семилетнего жителя Залютино привели домой правоохранители, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

В понедельник мальчик пошел погулять из дома в 1-м Золочевском переулке и так увлекся, что не вернулся домой к положенному времени.

Обеспокоенная мать позвонила в полицию. Женщина рассказала, что сын давно должен был вернуться и дала патрульным четкое описание ребенка.

Полицейские оптравились на обход территории и обнаружили мальчика. С ним было все порядке. он рассказал патрульным, что просто гулял.

Правоохранители подарили ребенку игрушку и вернули домой.

Напомним, в Харькове разыскивают 61-летнюю Екатерину Олефир, которая 14 июня в 11.00 ушла из дома в Харькове (р-н Большой Даниловки) и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пропал без вести
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