15.06.2021 10:14

В Харькове – 41 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 15 июня

За сутки от коронавируса умерло 7 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом.



41 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 июня составляет 147 961 человек.



Из них:



3 438 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);

141 626 человек выздоровели (за сутки – 658 человек);

3 438 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 62 человека).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:



41 – жители Харьковского района (в том числе 41 харьковчанин);

12 – Чугуевского;

4 – Богодуховского;

2 – Купянского;

1 – Изюмского.



Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.