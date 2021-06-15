В Харькове – 41 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 15 июня

За сутки от коронавируса умерло 7 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом.
41 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 июня составляет 147 961 человек.
Из них:
3 438 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);
141 626 человек выздоровели (за сутки – 658 человек);
3 438 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 62 человека).
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
41 – жители Харьковского района (в том числе 41 харьковчанин);
12 – Чугуевского;
4 – Богодуховского;
2 – Купянского;
1 – Изюмского.
Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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