Главная Новости Харькова Общество 6-летняя Мелания борется с тяжелой болезнью: в Харькове – сбор средств на лечение девочки
15.06.2021  10:51   

6-летняя Мелания борется с тяжелой болезнью: в Харькове – сбор средств на лечение девочки

Ребенку нужна трансплантация костного мозга.


//Facebook

В Харькове собирают средства на лечение 6-летней Мелании – дочки старшего инспектора отдела массовых и охранных мероприятий Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александры Скавронской. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

У девочки – рецидив тяжелой формы апластической анемии с угнетением трех ростков кроветворения. Ребенок был под наблюдением специалистов из киевского ОХМАТДЕТа.

Однако с ухудшением состояния здоровья – нарастанием геморрагического синдрома, появлением носового кровотечения и нарастанием тромбоцитопении, с развитием анемии в динамике – девочку проконсультировали специалисты клиники MEDICAL PARK в Анталии (Турция) .

По рекомендациям иностранных специалистов, ребенок нуждается в проведении аллогенной ТГСК (трансплантация костного мозга) от неродственного полностью совместимого донора за пределами Украины.

Шанс полного выздоровления очень большой, но для проведения операции необходимы средства в сумме 97 000 евро, которые семья должна собрать за 3 месяца.

Собрать указанную сумму родные Мелании не в состоянии, поэтому обращаются с просьбой помочь спасти дочери жизнь.

Реквизиты для помощи:
ПриватБанк
5168 7427 2034 8667 Скавронская Александра Михайловна.

В Харькове собирают средства на лечение 6-летней Мелании

Напомним, в центре Фома прошел благотворительный концерт для сбора средств на лечение Анастасии Доценко, которая борется за жизнь с лимфомой Ходжкина.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сбор средств, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.06 Общество Благотворительный концерт для сбора средств на лечение пройдет в Харькове 29.05 Общество На лечение ребенка нужно 2 миллиона: харьковские спасатели призывают помочь
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 