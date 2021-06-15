6-летняя Мелания борется с тяжелой болезнью: в Харькове – сбор средств на лечение девочки

Ребенку нужна трансплантация костного мозга.
В Харькове собирают средства на лечение 6-летней Мелании – дочки старшего инспектора отдела массовых и охранных мероприятий Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александры Скавронской. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
У девочки – рецидив тяжелой формы апластической анемии с угнетением трех ростков кроветворения. Ребенок был под наблюдением специалистов из киевского ОХМАТДЕТа.
Однако с ухудшением состояния здоровья – нарастанием геморрагического синдрома, появлением носового кровотечения и нарастанием тромбоцитопении, с развитием анемии в динамике – девочку проконсультировали специалисты клиники MEDICAL PARK в Анталии (Турция) .
По рекомендациям иностранных специалистов, ребенок нуждается в проведении аллогенной ТГСК (трансплантация костного мозга) от неродственного полностью совместимого донора за пределами Украины.
Шанс полного выздоровления очень большой, но для проведения операции необходимы средства в сумме 97 000 евро, которые семья должна собрать за 3 месяца.
Собрать указанную сумму родные Мелании не в состоянии, поэтому обращаются с просьбой помочь спасти дочери жизнь.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк
5168 7427 2034 8667 Скавронская Александра Михайловна.
Напомним, в центре Фома прошел благотворительный концерт для сбора средств на лечение Анастасии Доценко, которая борется за жизнь с лимфомой Ходжкина.
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