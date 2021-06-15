Главная Новости Харькова Спорт Стартовала реконструкция стадиона "Металлист". Что известно
15.06.2021  11:10   

Стартовала реконструкция стадиона "Металлист". Что известно

После того как депутаты Харьковского областного совета проголосовали за передачу в коммунальную собственность Харькова ОСК "Металлист" и всю клубную инфраструктуру, там началась восстановительная работа.


пресс-служба ФК "Металлист"
За минувшие выходные сумма финансовых вложений Александра Ярославского в восстановление клубной инфраструктуры увеличилась до 163 млн грн.
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный сайт ФК "Металлист". Напомним, что 11 июня Александр Ярославский на своей странице в Facebook сообщил, что выделил 53 млн грн на восстановительные работы для 14 игровых полей детской футбольной академии.
 
По словам представителя генподрядчика ООО «Миллениум Спорт ЛТД» Вячеслава Шеремета, уже произведен демонтаж пришедшего в негодность большого поля ДЮФА «Металлист» и демонтированы осветительные приборы. Кроме того снято покрытие на трех мини-футбольных полях и ограждения.
 
"Мы начали восстановление футбольной инфраструктуры" Металлиста ". Это частно-городской проект, благодаря которому мы приведем в порядок и обновим все, что было построено к Евро-2012. Стадион, детская академия, тренировочный лагерь - все вернется. И не просто в том же виде, как тогда, а в улучшенном, потому что технический прогресс не стоял на месте. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Давайте вкладываться, делать и потом использовать вместе на взаимовыгодных условиях ", - написал Ярославский в социальных сетях.
 
А на выходных было объявлено, что Александр Ярославский дополнительно выделит 70 млн грн, которые пойдут на реконструкцию Западной и Северной трибун стадиона.
 
Реконструкция Металлиста: стали известны подробности проекта восстановления. Новости Харькова
 
«С учетом большого количества проводимых на стадионе мероприятий и постоянно растущих технических требований, модернизации систем стадиона была просто необходима», — отметил коммерческий директор КП «ОСК «Металлист» Александр Рогачевский.
 
На днях уже начаты демонтажные работы на VIP-секторах и Северной трибуне.
 
«На трибуне VIP было демонтировано ковровое покрытие, осветительные приборы и интернет-оборудование», — сообщил и.о. генерального директора КП «ОСК «Металлист» Вячеслав Шевченко.
 
Еще 40 млн грн было направлено Ярославским на строительство в Харькове магазинов клубной символики Metalist Fanstore. Первый из них уже 1 июля этого года начнет работать в традиционном месте — на Южной трибуне стадиона.
 
Реконструкция Металлиста: стали известны подробности проекта восстановления. Новости Харькова
 
«Ремонт помещения магазина находится в завершающей стадии, закуплено торговое оборудование и современная техника. Кроме того параллельно производится линия клубной атрибутики, которая порадует разнообразием болельщиков харьковского «Металлиста», — заявил руководитель Metalist Fanstore Андрей Степанов.
 
Напомним, 10 июня Харьковский областной совет передал инфраструктурные объекты "Металлиста" в коммунальную собственность города. Это и позволило начать программу восстановительных работ в формате частно-городского партнерства.
 
Источник:   ФК Металлист
 Тэги:  харьков, металлист, ярославский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия В Слатино под Харьковом сгорела продуктовая лавка (ФОТО) 15.06 Медицина В Харькове составили карту грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания 15.06 Общество 6-летняя Мелания борется с тяжелой болезнью: в Харькове – сбор средств на лечение девочки
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 