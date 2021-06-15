15.06.2021 11:10
Стартовала реконструкция стадиона "Металлист". Что известно
После того как депутаты Харьковского областного совета проголосовали за передачу в коммунальную собственность Харькова ОСК "Металлист" и всю клубную инфраструктуру, там началась восстановительная работа.
пресс-служба ФК "Металлист"
За минувшие выходные сумма финансовых вложений Александра Ярославского в восстановление клубной инфраструктуры увеличилась до 163 млн грн.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на официальный сайт ФК "Металлист". Напомним, что 11 июня Александр Ярославский на своей странице в Facebook сообщил
, что выделил 53 млн грн на восстановительные работы для 14 игровых полей детской футбольной академии.
По словам представителя генподрядчика ООО «Миллениум Спорт ЛТД» Вячеслава Шеремета, уже произведен демонтаж пришедшего в негодность большого поля ДЮФА «Металлист» и демонтированы осветительные приборы. Кроме того снято покрытие на трех мини-футбольных полях и ограждения.
"Мы начали восстановление футбольной инфраструктуры" Металлиста ". Это частно-городской проект, благодаря которому мы приведем в порядок и обновим все, что было построено к Евро-2012. Стадион, детская академия, тренировочный лагерь - все вернется. И не просто в том же виде, как тогда, а в улучшенном, потому что технический прогресс не стоял на месте. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Давайте вкладываться, делать и потом использовать вместе на взаимовыгодных условиях ", - написал
Ярославский в социальных сетях.
А на выходных было объявлено, что Александр Ярославский дополнительно выделит 70 млн грн, которые пойдут на реконструкцию Западной и Северной трибун стадиона.
«С учетом большого количества проводимых на стадионе мероприятий и постоянно растущих технических требований, модернизации систем стадиона была просто необходима», — отметил коммерческий директор КП «ОСК «Металлист» Александр Рогачевский.
На днях уже начаты демонтажные работы на VIP-секторах и Северной трибуне.
«На трибуне VIP было демонтировано ковровое покрытие, осветительные приборы и интернет-оборудование», — сообщил и.о. генерального директора КП «ОСК «Металлист» Вячеслав Шевченко.
Еще 40 млн грн было направлено Ярославским на строительство в Харькове магазинов клубной символики Metalist Fanstore. Первый из них уже 1 июля этого года начнет работать в традиционном месте — на Южной трибуне стадиона.
«Ремонт помещения магазина находится в завершающей стадии, закуплено торговое оборудование и современная техника. Кроме того параллельно производится линия клубной атрибутики, которая порадует разнообразием болельщиков харьковского «Металлиста», — заявил руководитель Metalist Fanstore Андрей Степанов.
Напомним, 10 июня Харьковский областной совет передал
инфраструктурные объекты "Металлиста" в коммунальную собственность города. Это и позволило начать программу восстановительных работ в формате частно-городского партнерства.
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