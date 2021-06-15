В Харькове составили карту грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Состояние воды в водоемах Харькова и области поверяли специалисты харьковского лабцентра.
По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, сообщает РЕДПОСТ со ссыолкой на областной лабцентр.
В течении купального сезона, после получения новых результатов лабораторных исследований, карту будут обновлять.
На сегодняшний день специалисты признали неприголными для купания два пляжа в Харьковской области.
В пределах акватории обоих указанных пляжей на реке Берестовая обнаружены антигены ротавирусов, что свидетельствует о наличии возбудителя ротавирусной инфекции в воде водоема.
В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.
Напомним, перед началом купального сезона-2921 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером будет идти дождь.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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