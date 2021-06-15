15.06.2021 11:18

В Харькове составили карту грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Состояние воды в водоемах Харькова и области поверяли специалисты харьковского лабцентра.



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По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, сообщает РЕДПОСТ со ссыолкой на областной лабцентр.



В течении купального сезона, после получения новых результатов лабораторных исследований, карту будут обновлять.



На сегодняшний день специалисты признали неприголными для купания два пляжа в Харьковской области.

зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестова

зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая

В пределах акватории обоих указанных пляжей на реке Берестовая обнаружены антигены ротавирусов, что свидетельствует о наличии возбудителя ротавирусной инфекции в воде водоема.



В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.



Напомним, перед началом купального сезона-2921 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.

