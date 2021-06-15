В Слатино под Харьковом сгорела продуктовая лавка (ФОТО)

Причиной пожара предварительно назвали короткое замыкание электросети.
Павильон с продуктовыми товарами в селе Слатино Дергачевского района сгорел в ночь на 15 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Во втором часу ночи бойцов ГСЧС вызвали на тушение пожара в торговом павильоне на ул. Мира, 48В. Там размещалась продуктовая лавка.
Очагом возгорания стала морозильная камера, вокруг нее горели картонные коробки. Площадь пожара составляла около 3 кв.м.
В течение получаса после вызова пожарные локализовали возгорание. Окончательная ликвидация пожара произошла около половины третьего ночи.
Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической сети.
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