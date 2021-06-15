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15.06.2021  12:03   

В Слатино под Харьковом сгорела продуктовая лавка (ФОТО)

Причиной пожара предварительно назвали короткое замыкание электросети.

Под Харьковом пожарные ликвидировали возгорание в торговом павильоне

Павильон с продуктовыми товарами в селе Слатино Дергачевского района сгорел в ночь на 15 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во втором часу ночи бойцов ГСЧС вызвали на тушение пожара в торговом павильоне на ул. Мира, 48В. Там размещалась продуктовая лавка.

Очагом возгорания стала морозильная камера, вокруг нее горели картонные коробки. Площадь пожара составляла около 3 кв.м.



В течение получаса после вызова пожарные локализовали возгорание. Окончательная ликвидация пожара произошла около половины третьего ночи.

Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической сети.

Напомним ночью 13 июня в поселке Докучаевское произошел пожар в колбасном цехе.

Под Харьковом пожарные ликвидировали возгорание в торговом павильоне

Под Харьковом пожарные ликвидировали возгорание в торговом павильоне

Тэги:  пожар, харьков
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