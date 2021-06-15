Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: полиция vs службы охраны (ВИДЕО)
15.06.2021  12:25   

ДТП в Харькове: полиция vs службы охраны (ВИДЕО)

Утром на улице Академика Павлова полицейский Prius столкнулся с микроавтобусом службы охраны.


// Telegram

На улице Академика Павлова в Харькове произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и автомобилея службы охраны, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла около 10 утра в районе торгового центра Французский бульвар и создала сильные тянучки транспорта в обе стороны.

Видео ДТП очевидцы выложили в соцсети. На кадрах видно, что автомобиль охраны делал поворот с правой полосы налево и столкнулся с едущим прямо полицейским Toyota Prius.

Официальная информация уточняется.

Напомним, на перекрестке за Госпромом два дня подряд случались ДТП. Вечером воскресенья, 13 июня, на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet, пассажирку Chevrolet забрла скорая. А вечером 14 июня там же столкнулись автомобили Citroen и Daewoo, обошлось без пострадавших.

ДТП Харьков: полицейский Prius столкнулся с автомобилем службы охраны

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Моледист перелетел через сбившую его машину - видео момента аварии (ФОТО, ВИДЕО) 15.06 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: Под Харьковом - лобовое столкновение КАМАЗа и микроавтобуса (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 15.06 Криминал и происшествия ДТП: в тихом центре Харькова появился аварийный перекресток
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 