15.06.2021 12:25

ДТП в Харькове: полиция vs службы охраны (ВИДЕО)

Утром на улице Академика Павлова полицейский Prius столкнулся с микроавтобусом службы охраны.



// Telegram

На улице Академика Павлова в Харькове произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и автомобилея службы охраны, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла около 10 утра в районе торгового центра Французский бульвар и создала сильные тянучки транспорта в обе стороны.

Видео ДТП очевидцы выложили в соцсети. На кадрах видно, что автомобиль охраны делал поворот с правой полосы налево и столкнулся с едущим прямо полицейским Toyota Prius.

Официальная информация уточняется.

Напомним, на перекрестке за Госпромом два дня подряд случались ДТП. Вечером воскресенья, 13 июня, на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet, пассажирку Chevrolet забрла скорая. А вечером 14 июня там же столкнулись автомобили Citroen и Daewoo, обошлось без пострадавших.