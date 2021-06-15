ДТП в Харькове: полиция vs службы охраны (ВИДЕО)

Утром на улице Академика Павлова полицейский Prius столкнулся с микроавтобусом службы охраны.
На улице Академика Павлова в Харькове произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и автомобилея службы охраны, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Авария произошла около 10 утра в районе торгового центра Французский бульвар и создала сильные тянучки транспорта в обе стороны.
Видео ДТП очевидцы выложили в соцсети. На кадрах видно, что автомобиль охраны делал поворот с правой полосы налево и столкнулся с едущим прямо полицейским Toyota Prius.
Официальная информация уточняется.
Напомним, на перекрестке за Госпромом два дня подряд случались ДТП. Вечером воскресенья, 13 июня, на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet, пассажирку Chevrolet забрла скорая. А вечером 14 июня там же столкнулись автомобили Citroen и Daewoo, обошлось без пострадавших.
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