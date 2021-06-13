Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковском районе вспыхнул крупный пожар в колбасном цеху (ФОТО)
13.06.2021  17:12   

В Харьковском районе вспыхнул крупный пожар в колбасном цеху (ФОТО)

Возгорание произошло в частном нежилом здании в Харьковском районе.

В Харьковском районе вспыхнул крупный пожар. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области. Пожар в поселке Докучаевское произошел 13 июня в 01:35. Возгорание возникло в нежилом здании по улице Животноводческой, 10.
 
В Харьковском районе вспыхнул крупный пожар. Новости Харькова
 
По словам спасателей, на момент их прибытия горела крыша и перекрытия здания. Площадь пожара составляла около 450 кв.м. Пожарные боролись с огнем всю ночь и только лишь к утру им удалось ликвидировать пожар.
 
К счастью обошлось без пострадавших. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ООО Восточно-Украинская Аграрная Компания, которая занимается торговлей свиными полутушами в сале, мясом свиным кусковым, свиными субпродуктами, колбасой.
 
В Харьковском районе вспыхнул крупный пожар в колбасном цехе. Новости Харькова
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 8 июня в 4:51 в поселке Эсхар произошел пожар сразу в трех хозпостройках на территории одного частного домовладения.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, пожар
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