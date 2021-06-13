13.06.2021 16:17

Незаконный сбыт анаболиков - двум мужчинам сообщено о подозрении

Правоохранители заблокировала противоправную деятельность по распространению сильнодействующих медицинских препаратов на территории Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. По словам правоохранителей, 25-летний и 31-летний жителей Киева с через «Telegram» сбывали анаболики, которые обычно используют спортсмены для улучшения физических показателей. Оплату от покупателей принимали на личные банковские карты и электронные кошельки, а сам товар отправляли с помощью Новой Почты.

Отмечается, что 10 июня текущего года В Киеве были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты сильнодействующие лекарственные средства в количестве 6500 единиц, а также компьютерную технику, мобильный телефон, сим-карты, документацию, банковские карты.

В тот же день мужчины были задержаны. Им сообщено о подозрении по факту незаконного хранения с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к другим эпизодам сбыта сильнодействующих средств на территории г.. Харькова и других областей.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ГКП ЧП Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.