13.06.2021 16:17
Незаконный сбыт анаболиков - двум мужчинам сообщено о подозрении
Правоохранители заблокировала противоправную деятельность по распространению сильнодействующих медицинских препаратов на территории Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. По словам правоохранителей, 25-летний и 31-летний жителей Киева с через «Telegram» сбывали анаболики, которые обычно используют спортсмены для улучшения физических показателей. Оплату от покупателей принимали на личные банковские карты и электронные кошельки, а сам товар отправляли с помощью Новой Почты.
Отмечается, что 10 июня текущего года В Киеве были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты сильнодействующие лекарственные средства в количестве 6500 единиц, а также компьютерную технику, мобильный телефон, сим-карты, документацию, банковские карты.
В тот же день мужчины были задержаны. Им сообщено о подозрении по факту незаконного хранения с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к другим эпизодам сбыта сильнодействующих средств на территории г.. Харькова и других областей.
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ГКП ЧП Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Служба безопасности Украины блокировала
противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.
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