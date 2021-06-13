Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове парень устроил стрельбу из оружия (ФОТО)
13.06.2021  15:31   

В Харькове парень устроил стрельбу из оружия (ФОТО)

Стрельба произошла в Индустриальном районе Харькова.

Решил проверить: в Харькове парень устроил стрельбу из пистолета. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в областной полиции. По словам правоохранителей, 12 июня вечером к ним обратились граждане с жалобами на стрельбу на улице Мира.
 
По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа  обнаружили молодого человека, который при себе имел стартовый пистолет и 24 патрона.
 
Решил проверить: в Харькове парень устроил стрельбу из пистолета. Новости Харькова
 
21-летний парень объяснил, что купил пистолет для развлечения и решил проверить его на исправность. Для этого он произвел выстрел вверх в оживленном спальном районе.
 
Правоохранители оружие и патроны изъяли. В результате происшествия пострадавших нет.
 
Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единго учета заявлений и сообщений отдела полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2. Проводится проверка.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Песочине после дорожно-транспортного происшествия произошла потасовка со стрельбой.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, оружие, стрельба
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Криминал и происшествия Незаконный сбыт анаболиков - двум мужчинам сообщено о подозрении 13.06 Общество Под Харьковом активисты вновь собрались на чистку реки Уды (ВИДЕО) 13.06 Общество Харьковская школа №29 получит новый современный стадион
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 