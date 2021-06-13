13.06.2021 15:31

В Харькове парень устроил стрельбу из оружия (ФОТО)

Стрельба произошла в Индустриальном районе Харькова.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в областной полиции. По словам правоохранителей, 12 июня вечером к ним обратились граждане с жалобами на стрельбу на улице Мира.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружили молодого человека, который при себе имел стартовый пистолет и 24 патрона.

21-летний парень объяснил, что купил пистолет для развлечения и решил проверить его на исправность. Для этого он произвел выстрел вверх в оживленном спальном районе.

Правоохранители оружие и патроны изъяли. В результате происшествия пострадавших нет.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единго учета заявлений и сообщений отдела полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2. Проводится проверка.

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