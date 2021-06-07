В ночь на 7 июня разборки между водителями закончились стрельбой.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Песочине на «Мобиле», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, дорогу не поделили Toyota Camry и ВАЗ 212.
«Японец», вильнув от столкновения с ВАЗом, врезался в отбойник.
По некоторый информации, столб спас прохожих, находившихся на месте ДТП.
После аварии начались разборки между водителями.
Водитель Toyota ударил «Жигули» битой.
Активист на месте начал стримить происшествие и на него тоже напали с битой.
Дальше в ход пошел травмат.
Разнимали драку сотрудники ППС.
Очевидцы утверждают, что водитель Toyota был пьян. Судя по видео, в его машине был ребенок.
На кадрах видно, как подросток рыдает со словами: «Я же просил не гони никуда».
Официальная информация уточняется.
Напомним, возле универмага Харьков пьяный водитель на Audi врезался в дерево. Как сообщил он очевидцам - поссорился с женой.
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