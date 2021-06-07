07.06.2021 08:27

ДТП со стрельбой на въезде в Харьков: происшествие в Песочине взорвало соцсети (ВИДЕО, ФОТО)

В ночь на 7 июня разборки между водителями закончились стрельбой.



// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Песочине на «Мобиле», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



По словам очевидцев, дорогу не поделили Toyota Camry и ВАЗ 212.

«Японец», вильнув от столкновения с ВАЗом, врезался в отбойник.

По некоторый информации, столб спас прохожих, находившихся на месте ДТП.

После аварии начались разборки между водителями.

Водитель Toyota ударил «Жигули» битой.

Активист на месте начал стримить происшествие и на него тоже напали с битой.

Дальше в ход пошел травмат.

Разнимали драку сотрудники ППС.

Очевидцы утверждают, что водитель Toyota был пьян. Судя по видео, в его машине был ребенок.

На кадрах видно, как подросток рыдает со словами: «Я же просил не гони никуда».

Официальная информация уточняется.

Напомним, возле универмага Харьков пьяный водитель на Audi врезался в дерево. Как сообщил он очевидцам - поссорился с женой.