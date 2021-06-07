07.06.2021 09:00

Аварийное отключение воды в Харькове 7 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Чернышевская, 25, 32, ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 102 (п. №6) до 20:00 7 июня.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №1) до 20:00 7 июня.



Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №2, стояк) до 17:00 7 июня.



Новобаварский район:

ул. Кураховская (ч/с), пер. Короткий (ч/с), ул. Пушкаревская (ч/с), ул. Власенко, 4 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 121 (стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 2/1 (п. №2), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №5, стояк) до 20:00 7 июня.



Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 17:00 7 июня;

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (п. №2-а, стояк) до 18:00 7 июня;

пер. Брянский, 7 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-д (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №8, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №6) до 20:00 7 июня.



Холодногорский район:

ул. 8-го Марта, 10 (п. №1, стояк), ул. Мало-Панасовская, 22/24 (п. №1, стояк), ул. Чеботарская, 46 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июня.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 58 (п. №3, стояк), ул. Бакулина, 3 (п. №6), пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №6) до 20:00 7 июня.

Напомним, сотрудники КП «Харьковводоканал» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Чкалова и Лесопарковой.