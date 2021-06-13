Под Харьковом активисты вновь собрались на чистку реки Уды (ВИДЕО)

После недельного перерыва из-за дождливой погоды у реки Уды под Харьковом прошла очередная экоакция "Чистые Уды".
Напомним, весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров. 29 мая в 9:00 в поселке Бабаи состоялся третий субботник по уборке реки Уды,.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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