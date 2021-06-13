13.06.2021 14:57

Под Харьковом активисты вновь собрались на чистку реки Уды (ВИДЕО)

После недельного перерыва из-за дождливой погоды у реки Уды под Харьковом прошла очередная экоакция "Чистые Уды".

Новым фронтом работ стал следующий остров из пластика. В реке плавали не только пластиковые или стеклянные бутылки, игрушки детские и пенопласт. В последнее время попадались и последствия ковида - защитные маски и респираторы.

По словам организатора акции Артема Приходько, люди не только охотно принимали участие в акции, а и сами требовали ее проведение. Только в прошлый раз тут собралось более 100 неравнодушных активистов. 12 июня за экоакцию собралось людей чуть меньше. Одни работали по пояс в воде, другие сортировали мусор в пакетах уже на берегу.

Артем Приходько рассказал, что в акции 12 июня собралось 35 участников, которые убирали второй мусорный остров. Во результате уборки за 6 часов работы было собрано 400 кг. пластика, 4 тонны дерева и 2 тонны стекла. Собранный пластик со временем отдадут на переработку. Как только подсохнет грунт, организаторы планирую подключить технику, для того чтобы убрать большие бревна с реки. Он отметил, что очень нуждаются в рабочей силе и призвал присоединиться к данной акции.

Следующая акция запланирована на 19 июня в 9:00 в пгт Бабаи.

Напомним, весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров. 29 мая в 9:00 в поселке Бабаи состоялся третий субботник по уборке реки Уды,.