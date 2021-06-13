13.06.2021 13:52

Харьковская школа №29 получит новый современный стадион

Реконструкция стадиона проводится в Харьковской специализированной школе №29 (ул. Балакирева, 16а).

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Там планируется установить спортивные тренажеры, построить комбинированную площадку для игры в баскетбол, волейбол, стритбол, беговую дорожку и т. д.

И.о. мэра Игорь Терехов в ходе знакомства со строительными работами отметил, что в этом микрорайоне проживает много харьковчан, и у них нет возможности для качественных занятий спортом.

«Совсем скоро и школьники, и местные жители смогут нормально заниматься здесь физкультурой. Здесь будут созданы все условия для таких занятий. Для удобства также построим здесь лестницу, чтобы зимой все могли удобно подниматься к стадиону, и не было скользко», - сообщил Игорь Терехов.

Одновременно с этим начались комплексные работы по ремонту внутриквартальной дороги, тротуаров и обустройстве парковки. в этом микрорайоне.

Кроме того, Игорь Терехов ознакомился с ходом ремонтных работ в районе ул. Балакирева, 20, ул. Деревянко, 7 и 11. В этом году там продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с обустройством парковочных карманов, тротуаров, площадок перед входами в подъезды.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове в школе-интернате №14,что на улице Веделя, построили новый современный стадион.