Харьковская школа №29 получит новый современный стадион

Реконструкция стадиона проводится в Харьковской специализированной школе №29 (ул. Балакирева, 16а).
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Там планируется установить спортивные тренажеры, построить комбинированную площадку для игры в баскетбол, волейбол, стритбол, беговую дорожку и т. д.
И.о. мэра Игорь Терехов в ходе знакомства со строительными работами отметил, что в этом микрорайоне проживает много харьковчан, и у них нет возможности для качественных занятий спортом.
«Совсем скоро и школьники, и местные жители смогут нормально заниматься здесь физкультурой. Здесь будут созданы все условия для таких занятий. Для удобства также построим здесь лестницу, чтобы зимой все могли удобно подниматься к стадиону, и не было скользко», - сообщил Игорь Терехов.
Одновременно с этим начались комплексные работы по ремонту внутриквартальной дороги, тротуаров и обустройстве парковки. в этом микрорайоне.
Кроме того, Игорь Терехов ознакомился с ходом ремонтных работ в районе ул. Балакирева, 20, ул. Деревянко, 7 и 11. В этом году там продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с обустройством парковочных карманов, тротуаров, площадок перед входами в подъезды.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове в школе-интернате №14,что на улице Веделя, построили новый современный стадион.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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