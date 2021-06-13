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13.06.2021  13:52   

Харьковская школа №29 получит новый современный стадион

Реконструкция стадиона проводится в Харьковской специализированной школе №29 (ул. Балакирева, 16а).

Новый современный стадион построят в харьковской школе №29. Новости Харькова

 

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Там планируется установить спортивные тренажеры, построить комбинированную площадку для игры в баскетбол, волейбол, стритбол, беговую дорожку и т. д.

 

И.о. мэра Игорь Терехов в ходе знакомства со строительными работами отметил, что в этом микрорайоне проживает много харьковчан, и у них нет возможности для качественных занятий спортом.

 

«Совсем скоро и школьники, и местные жители смогут нормально заниматься здесь физкультурой. Здесь будут созданы все условия для таких занятий. Для удобства также построим здесь лестницу, чтобы зимой все могли удобно подниматься к стадиону, и не было скользко», - сообщил Игорь Терехов.

 

Одновременно с этим начались комплексные работы по ремонту внутриквартальной дороги, тротуаров и обустройстве парковки. в этом микрорайоне.

 

Кроме того, Игорь Терехов ознакомился с ходом ремонтных работ в районе ул. Балакирева, 20, ул. Деревянко, 7 и 11. В этом году там продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с обустройством парковочных карманов, тротуаров, площадок перед входами в подъезды.

 

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове в школе-интернате №14,что на улице Веделя, построили новый современный стадион.

Тэги:  харьков, школа
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