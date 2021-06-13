Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове на детской площадке повесился мужчина (ФОТО)
13.06.2021  13:19   

В Харькове на детской площадке повесился мужчина (ФОТО)

О происшествии первыми сообщил Телеграмм-канал ТРУХА.

 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникацмй ГУНП Украины в Харьковской области, тело мужчины на спортивной площадке по улице Клочковской 13 июня обнаружили прохожие и сразу жеобратились в полицию. Погибшим оказался 42-летний мужчина. 
 
Все обстоятельства происшествия выясняются.
 
В Харькове повесился на детской площадке мужчина. Новости Харькова
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в подъезде на девятом этаже многоэтажеки по улице Валентиновской, 54 повесился мужчина.
 
Тэги:  харьков, суицид
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Криминал и происшествия Незаконный сбыт анаболиков - двум мужчинам сообщено о подозрении 13.06 Криминал и происшествия В Харькове парень устроил стрельбу из оружия (ФОТО) 13.06 Общество Под Харьковом активисты вновь собрались на чистку реки Уды (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 