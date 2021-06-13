13.06.2021 12:34

На Героев Труда таксист сбил двух пешеходов. Один из них впал в кому (ФОТО)

ДТП с пострадавшими произошло на ул. ГероНа Героев Труда произошло ДТП с пострадавшими, один из них в коме.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции, ДТП произошло 13 июня около 2:10. Во время движения по улице Героев Труда 53-летний водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" совершил наезд на двух пешеходов. В результате, мужчины 24 и 26 лет получили травмы и были доставлены в больницу.

По словам очевидцев пешеходы переходили в 15 метрах от пешеходного перехода и были пьяны. От удара парней откинуло на тротуар. Один из них впал в кому.

Свидетели утверждают, что водитель такси трезвый. Он пояснил, что пешеходы переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода и попросту не увидел их.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что ранее РЕДПОСТ сообщали о том, что в Харькове на пешеходном переходе сбит ребенок