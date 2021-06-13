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13.06.2021  12:34   

На Героев Труда таксист сбил двух пешеходов. Один из них впал в кому (ФОТО)

ДТП с пострадавшими произошло на ул. ГероНа Героев Труда произошло ДТП с пострадавшими, один из них в коме.

В Харькове таксист сбил двух пьяных парней. Новости Харькова В Харькове таксист сбил двух пьяных парней. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции, ДТП произошло 13 июня около 2:10. Во время движения по улице Героев Труда 53-летний водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" совершил наезд на двух пешеходов. В результате, мужчины 24 и 26 лет получили травмы и были доставлены в больницу.
 
По словам очевидцев пешеходы переходили в 15 метрах от пешеходного перехода и были пьяны. От удара парней откинуло на тротуар. Один из них впал в кому.
 
Свидетели утверждают, что водитель такси трезвый. Он пояснил, что пешеходы переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода и попросту не увидел их.
 
Причина и обстоятельства  ДТП выясняются.
 
Напомним, что ранее РЕДПОСТ сообщали о том, что в Харькове на пешеходном переходе сбит ребенок.
 
Тэги:  ъарьков, дтп
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