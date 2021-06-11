11.06.2021 17:45

ДТП: В Харькове сбит ребенок - информация полиции (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, инофрмация об аварии на улице Балакирева поступила в полицию 11 июня 2021 года около 14:30.

По приезде на место происшествия копы выяснили, что автомобиль Daewoo Lanos под управлением водителя 1972 года рождения, сбил мальчика, переходившего улицу по пешеходному переходу.

Пострадавший мальчик 2011 рождения с ушибами и ссадинами доставлен доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.