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11.06.2021  17:45   

ДТП: В Харькове сбит ребенок - информация полиции (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, инофрмация об аварии на улице Балакирева поступила в полицию 11 июня 2021 года около 14:30.
 
По приезде на место происшествия копы выяснили, что автомобиль Daewoo Lanos под управлением водителя 1972 года рождения, сбил мальчика, переходившего улицу по пешеходному переходу.
 
Пострадавший мальчик 2011 рождения с ушибами и ссадинами  доставлен  доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбит ребенок, пешеход
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