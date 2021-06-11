11.06.2021 17:20

В харьковских поликлиниках будут оформлять электронные больничные листы

С 10 июня в Украине стартовало формирование Е-больничных. Новшество заработает постепенно.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Министерство здравоохранения, электронные больничные внедряет Минцифра вместе с Минздравом, Национальной службой здоровья, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сервис значительно упростит процедуру, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Кроме того, министр надеется, что таким образом удастся ликвидировать коррупционные злоупотребления в этой сфере, а также сэкономить государственные средства.

Как оформляются Е-больничные?

На осмотре пациента врач в специальном реестре создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Далее пациент получает об этом уведомление от E-health. Затем больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где создается электронный листок нетрудоспособности для начисления "больничных" выплат. Пациент получит по этому поводу на телефон второе сообщение.

В июне-августе в поликлиниках будет работать переходная модель: больничные будут и в бумажной, и в электронной версиях. С 1 сентября медицинские учреждения должны оформлять больничные только в электронном виде.

Для справки. Каждый год больничные получают 5,5 млн. украинцев. По этим документам выплачивают 18 млрд. грн.

Напомним, постановлением «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины», которое приняло правительство, предлагается обновить алгоритм выдачи листков нетрудоспособности для электронизации услуги «е-больничный».