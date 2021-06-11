Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом присвоили 850 тысяч: под подозрением - 6 чиновников (ФОТО)
11.06.2021  17:11   

Под Харьковом присвоили 850 тысяч: под подозрением - 6 чиновников (ФОТО)

В Харькове сообщили о подозрении преступной группе, подделывавшей накладные на Шебелинке.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, сообщено о подозрении преступной группе из 6 человек по делу об афере с подделкой документов и присвоении 850  тысяч..
 
Начальник отдела облпрокуратуры Нвер Антонян, сообщил что в 2018 году главный инженер «Шебелинкагаздобыча» вместе с сообщником создал преступную организацию, чтобы завладеть средствами компании «Укргаздобыча».
 
Схему они провернули с помощью фальшивых наколадных о якобы вывозе отходов.  
 
В организацию входили еще четыре сообщника: директор коммунального предприятия, управляющнго полигоном бытовых отходов, директор ООО и еще двое пособников. 
 
Два человека стряпали заведомо ложные товарно-транспортные накладные, внося недостоверные данные об объеме якобы вывезенных отходов бурения. Этого в действительности не происходило.
 
Двое других участников организации, директора ООО и КП, подписывали указанные документы.
 
Организаторы, в свою очередь, руководили действиями всех участников группы. 
 
Сумма нанесенного ущерба составляет почти 850 тыс. грн. 
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Расследование продолжается, устанавливается причастность подозреваемых к совершению других уголовных преступлений.
 
Виновникам светит лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Наолпним, что ранее мы писали о мошеннике, присвоившем деньги ХНАДУ ХАИ.   
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подделка документов, фальсификация, подлог, фальшивки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Криминал и происшествия Нажился за счет университета: В Харькове будут судить дельца-афериста 10.06 Криминал и происшествия Два миллиона убытков: Похождения мошенника в Харькове (ФОТО) 09.06 Криминал и происшествия Свалки - вместо комфортных домов: В Харькове хитрого дельца лишат участков (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 