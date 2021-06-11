11.06.2021 17:11

Под Харьковом присвоили 850 тысяч: под подозрением - 6 чиновников (ФОТО)

В Харькове сообщили о подозрении преступной группе, подделывавшей накладные на Шебелинке.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, сообщено о подозрении преступной группе из 6 человек по делу об афере с подделкой документов и присвоении 850 тысяч..

Начальник отдела облпрокуратуры Нвер Антонян, сообщил что в 2018 году главный инженер «Шебелинкагаздобыча» вместе с сообщником создал преступную организацию, чтобы завладеть средствами компании «Укргаздобыча».

Схему они провернули с помощью фальшивых наколадных о якобы вывозе отходов.

В организацию входили еще четыре сообщника: директор коммунального предприятия, управляющнго полигоном бытовых отходов, директор ООО и еще двое пособников.

Два человека стряпали заведомо ложные товарно-транспортные накладные, внося недостоверные данные об объеме якобы вывезенных отходов бурения. Этого в действительности не происходило.

Двое других участников организации, директора ООО и КП, подписывали указанные документы.

Организаторы, в свою очередь, руководили действиями всех участников группы.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 850 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, устанавливается причастность подозреваемых к совершению других уголовных преступлений.

Виновникам светит лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.