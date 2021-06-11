11.06.2021 16:44

В Новобаварском районе создали современную локацию для отдыха

Буквально за несколько месяцев заброшенную зону по ул Власенко, 9 перевоплотили в мини-парк у русла реки Уды.

Об этом сообщает журналист РЕДПОСТ . На открытии данной локации побывал и.о. мэра города Игорь Терехов. По его словам, открытие данной зоны отдыха является успешным примером диалога городской власти и людей.

"Дети довольны, тут очень хорошая локация для отдыха людей всех возрастов. Можно посидеть на скамеечке, можно полюбоваться красивой рекой. Я считаю здорово, когда царит такое настроение, - отметил Игорь Терехов.

Данная зона отдыха - это проект совместной работы местных жителей и муниципалитета. В феврале на встрече с Игорем Тереховым с просьбой привести зону отдыха в надлежащее состояние обратились местные жители. Через пару месяцев и.о. мэра приехал в этот микрорайон уже с готовым проектом будущего комплекса. С сегодняшнего все локации малыши смогли испытать на прочность.

Зона отдыха разделена на отдельные локации: современная детская игровая зона, спорт площадка для занятий воркаутом. На территории обустроили аллеи для прогулок с лавами вдоль. В рамках благоустройства данного объекта была выполнена укладка тротуарной плитки, выполнены элементы ландшафтного дизайна.

Вместе с тем, было уделено большое внимание устройству детских площадок с резиновым и песчаным покрытиями, оборудованных 13 игровыми элементами. Также была установлена карусель для детей с особыми потребностями.

Напомним, 10 июня В Слободском районе Харькова открыли современную игровую площадку.

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