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11.06.2021  16:44   

В Новобаварском районе создали современную локацию для отдыха

Буквально за несколько месяцев заброшенную зону по ул Власенко, 9 перевоплотили в мини-парк у русла реки Уды.

Отдых у воды: в Новобаварском районе создали современную локацию для отдыха
 
Об этом сообщает журналист РЕДПОСТ. На открытии данной локации побывал и.о. мэра города Игорь Терехов. По его словам, открытие данной зоны отдыха является успешным примером диалога городской власти и людей.
 
"Дети довольны, тут очень хорошая локация для отдыха людей всех возрастов. Можно посидеть на скамеечке, можно полюбоваться красивой рекой. Я считаю здорово, когда царит такое настроение, - отметил Игорь Терехов.
 
Данная зона отдыха - это проект совместной работы местных жителей и муниципалитета. В феврале на встрече с Игорем Тереховым  с просьбой привести зону отдыха в надлежащее состояние обратились местные жители. Через пару месяцев и.о. мэра приехал в этот микрорайон уже с готовым проектом будущего комплекса. С сегодняшнего все локации малыши смогли испытать на прочность.
 
Зона отдыха разделена на отдельные локации: современная детская игровая зона, спорт площадка для занятий воркаутом. На территории обустроили аллеи для прогулок с лавами вдоль. В рамках благоустройства данного объекта была выполнена укладка тротуарной плитки, выполнены элементы ландшафтного дизайна.
 
Вместе с тем, было уделено большое внимание устройству детских площадок с резиновым и песчаным покрытиями, оборудованных 13 игровыми элементами. Также была установлена карусель для детей с особыми потребностями.
 
Напомним, 10 июня В Слободском районе Харькова открыли современную игровую площадку.

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Тэги:  харьков
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