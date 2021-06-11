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11.06.2021  16:19   

В Харькове 3-й и 36-й троллейбусы изменят маршрут

Движение троллейбусов в Харькове по Московскому проспекту будет запрещено с 9:00 до 17:00 12 и 14 июня 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, будет запрещено движение троллейбусов Московскому проспекту.
 
Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 12 и 14 июня. на участке от Индустриального проспекта до разворотного круга «Улица 12 Апреля» со стороны центра.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части.
 
В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
 
№3: ул. Университетская - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;
 
№36: ст. м. «Армейская» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - ул. Танкопия - ул. Ощепкова - ст. м. «Армейская».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, запрет движения, троллейбус, московский, индустриальный
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