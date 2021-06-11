11.06.2021 16:19

В Харькове 3-й и 36-й троллейбусы изменят маршрут

Движение троллейбусов в Харькове по Московскому проспекту будет запрещено с 9:00 до 17:00 12 и 14 июня 2021 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, будет запрещено движение троллейбусов Московскому проспекту.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 12 и 14 июня. на участке от Индустриального проспекта до разворотного круга «Улица 12 Апреля» со стороны центра.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части.

В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№3: ул. Университетская - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;

№36: ст. м. «Армейская» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - ул. Танкопия - ул. Ощепкова - ст. м. «Армейская».