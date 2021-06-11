ДТП в Харькове: Сбил малышку и уехал, бросив на дороге (ФОТО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссаылась на социальные сети, в Харькове - ДТП.
Авария произошла на пешеходном переходе улицы Балакирева возле 20-го дома.
По свидетельству очевидцев, здесь серый Daewoo Lanos АХ9132lТ ударил девочку-пешехода лет 8 и уехал,
Скорая на месте.
Подробностей пока нет.
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