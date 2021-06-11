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11.06.2021  15:39   

ДТП в Харькове: Сбил малышку и уехал, бросив на дороге (ФОТО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Водитель сбил ребенка и уехал, бросив его на дороге

Как сообщает РЕДПОСТ, ссаылась на социальные сети, в Харькове - ДТП.

Авария произошла на пешеходном переходе улицы Балакирева возле 20-го дома.   

По свидетельству очевидцев, здесь серый Daewoo Lanos АХ9132lТ ударил девочку-пешехода лет 8 и уехал,

Скорая на месте.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит ребенок
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