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13.06.2021  11:16   

В харьковской пятиэтажке горели несколько этажей (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел в 5-этажном жилом доме в Московском районе Харькова.

В харьковской пятиэтажке горели несколько этажей
 
Сообщение о пожаре в жилом доме по проспекту Тракторостроителей, 83г, кв. 62 на пульт "101" поступило 12 июня в 21:45. Возгорание возникло в квартире, на первом этаже. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
В харьковской пятиэтажке горели несколько этажей
 
На место пожара прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей. Также был развернут штаб пожаротушения Главного управления ГСЧС.
 
В харьковской пятиэтажке горели несколько этажей
 
По словам пожарных, в комнате квартиры горели компьютер, домашние вещи и мебель. Пламя охватило балкон 2-го этажа, частично третьего. От высокой температуры лопнули окна балкона 4-го этажа. Из-за сильного задымления в работу включилось три звена газодымозащитной службы. С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 9 человек и спасли 3 человек.
 
Благодаря слаженным действиям спасателей, удалось оперативно локализовать возгорание. В 23:57 пожар был полностью ликвидирован.  Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
 
 
Последствия пожара нагляно показыны на фотографии.
 

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 8 июня в 4:51 в поселке Эсхар произошел пожар сразу в трех хозпостройках на территории одного частного домовладения.

Тэги:  харьков, пожар
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