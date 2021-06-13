13.06.2021 10:47
На Залютино в супермаркете взорвали банкомат
В результате происшествия никто не пострадал. Сумма похищенных денег - устанавливается.
Сообщание о подрыве банкомата поступило правоохранителям около 02:50. Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на областную полицию. По словам правоохранителей, неизвестные, с помощью самодельного взрывного устройства девормировали банкомат и похитили денежные средства. Инцидент произошел у супермаркета "Чудо-маркет" на проспекте Славы.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Устанавливается личность и место нахождение злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в одном из отделений банка в поселке Ковшаровка неизвестные взорвали банкомат
и похитили кассеты с деньгами.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0