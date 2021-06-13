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13.06.2021  10:47   

На Залютино в супермаркете взорвали банкомат

В результате происшествия никто не пострадал. Сумма похищенных денег - устанавливается.

Ночью неизвестные подорвали банкомат на Залютино. Новости Харькова
 
Сообщание о подрыве банкомата  поступило правоохранителям около 02:50.  Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию. По словам правоохранителей, неизвестные, с помощью самодельного взрывного устройства девормировали банкомат и похитили денежные средства. Инцидент произошел у супермаркета "Чудо-маркет" на проспекте Славы.
 
Следователи открыли уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Устанавливается личность и место нахождение злоумышленников.
 
Ранее сообщалось, что в одном из отделений банка в поселке Ковшаровка неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, банкомат
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