13.06.2021 10:00
Под Харьковом горел продуктовый магазин (ФОТО)
Пожар в продуктовом магазине произошел в Дергачевском районе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС. Утром 12 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Двуречный Кут. По словам пожарных, в продуктовом магазине в середине подсобного помещения и торговом зале горели конструкции подвесного потолка и другие горючие материалы. Возникло сильное задымление. Площадь пожара составляла около 70 кв.м.
К месту происшествия прибыли 2 оперативные отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС и пожарные местной пожарной команды из соседнего поселка Пересечное.
Пожар ликвидирован в 11:17. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 26 мая на пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ньютона, 121 в Харькове спасатели на руках вынесли женщину
с горящей квартиры и откачали кота.
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