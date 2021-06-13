Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом горел продуктовый магазин (ФОТО)
13.06.2021  10:00   

Под Харьковом горел продуктовый магазин (ФОТО)

Пожар в продуктовом магазине произошел в Дергачевском районе.

Под Харьковом горел продуктовый магазин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС. Утром 12 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Двуречный Кут. По словам пожарных, в продуктовом магазине в середине подсобного помещения и торговом зале горели конструкции подвесного потолка и другие горючие материалы. Возникло сильное задымление. Площадь пожара составляла около 70 кв.м.
 
Под Харьковом горел продуктовый магазин
 
К месту происшествия прибыли 2 оперативные отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС и пожарные местной пожарной команды из соседнего поселка Пересечное. 
 
Пожар ликвидирован в 11:17. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Напомним, 26 мая на пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ньютона, 121 в Харькове спасатели на руках вынесли женщину с горящей квартиры и откачали кота.
 
Тэги:  харьков, пожар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 июня 13.06 Криминал и происшествия В харьковской пятиэтажке горели несколько этажей (ФОТО, ВИДЕО) 13.06 Криминал и происшествия На Залютино в супермаркете взорвали банкомат
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 